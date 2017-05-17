Медведев признал, что власти оказались неготовы к проблемам с Сетью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Государство и юридическое сообщество оказались не готовы к решению ряда проблем, связанных с глобальной сетью, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Если вернуться к теме интернета, несмотря на то, что сети существуют уже десятилетия и сам интернет уже существует три десятка лет, мы оказались не готовы, я имею в виду юридическое сообщество, и государство, и политические лидеры, к решению многих проблем, связанных с глобальной сетью", — сказал премьер во время выступления на площадке Петербургского международного юридического форума.

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.