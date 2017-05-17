Медведев: "новая законность", созданная в 1917 году, себя не оправдала

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Попытки создать особую "новую законность", предпринятые революционерами в 1917 году, себя не оправдали, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В этом году мы отмечаем и 100-летие двух революций — Февральской и Октябрьской, которые произошли в нашей стране. Эти революции – я сейчас не буду давать оценку историческим событиям, в этом году много на эту тему будет дискуссий, — но очевидно, что это в известной степени юбилей попытки создать особую новую законность, попытки, которая, скажем по-честному, себя вряд ли оправдала", — сказал Медведев, выступая на Санкт-Петербургском юридическом форуме.

Как заявил премьер-министр, "итоги этого исторического урока неуважения к институту частной собственности забывать нельзя".