В Архангельске открылось детское отделение паллиативной медпомощи

АРХАНГЕЛЬСК, 17 мая — РИА Новости. Отделение паллиативной медицинской помощи на 10 коек заработало в детской областной клинической больнице в Архангельске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"Задача нового отделения — улучшить качество медицинской помощи и жизни детей с неизлечимыми тяжелыми заболеваниями и их семей, предотвратить и облегчить страдания юных пациентов. Одним из направлений деятельности паллиативного отделения станет работа с семьями, в том числе психологическая поддержка родителей и обучение их навыкам ухода за "тяжелыми" детьми", — сказал собеседник агентства.

В отделении оборудованы комфортабельные палаты совместного пребывания матери и ребенка. Сейчас в них находится шесть юных пациентов, которым обеспечен круглосуточный уход. В плановом порядке скоро поступят еще трое детей. На сегодняшний день в Поморье насчитывается около 600 таких детей, из которых 55 проживают в Архангельске.

"Есть особые дети, которые требуют медицинской помощи, внимания и специализированного ухода. Очень важно не открещиваться от их проблем, а создать им условия для качественной жизни на этом этапе и помочь семьям, оказавшимся в непростой ситуации", — цитирует пресс-служба слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова, посетившего больницу.

Впервые три паллиативные койки в детской областной больнице были открыты в 2014 году. Средства на ремонт и подготовку помещений нового отделения — 7,7 миллиона рублей — были выделены из областного бюджета. Аппаратуру для респираторной поддержки детей на сумму в 2,5 миллиона рублей приобрели за счет благотворительной помощи итальянского мецената Эннио Бордато. Еще 470 тысяч рублей на приобретение бытовой техники, мебели, предметов ухода за больными, оснащение "игровой комнаты" выделили спонсоры.

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