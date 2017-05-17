Москалькова о реновации: идея хороша, но пока есть риски

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что видит риски ущемления прав человека в законопроекте о реновации в том виде, в каком он был принят в первом чтении, хотя считает саму идею хорошей; по ее мнению, ко второму чтению необходимо принять поправки.
"Я прошу внести изменения", — добавила она.
Ранее омбудсмен сообщала, что направила в Госдуму РФ пять поправок к закону о программе реновации в Москве: так, омбудсмен предложила в том числе обязать предоставлять на выбор жителям пятиэтажек два варианта по смене жилья, увеличить срок обмена помещения с 60 до 90 дней, исключить порядок немедленного понуждения к выселению, а также расширить возможность судебного обжалования решений о переселении.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир.
Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.