Москалькова о реновации: идея хороша, но пока есть риски

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что видит риски ущемления прав человека в законопроекте о реновации в том виде, в каком он был принят в первом чтении, хотя считает саму идею хорошей; по ее мнению, ко второму чтению необходимо принять поправки.

"Идея (реновации) хороша. В свое время мы подняли человека из подвалов в эти пятиэтажки. Сегодня государство согласно на амбициозные действия по выселению из пятиэтажек. Но в том виде, в котором в первом чтении принят закон, я как уполномоченный вижу, что возможны риски ущемления прав человека. Это не должно быть ни в коем случае", — сказала Москалькова в эфире телеканала " Россия 24 ".

"Я прошу внести изменения", — добавила она.

Ранее омбудсмен сообщала, что направила в Госдуму РФ пять поправок к закону о программе реновации в Москве: так, омбудсмен предложила в том числе обязать предоставлять на выбор жителям пятиэтажек два варианта по смене жилья, увеличить срок обмена помещения с 60 до 90 дней, исключить порядок немедленного понуждения к выселению, а также расширить возможность судебного обжалования решений о переселении.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир.

В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.