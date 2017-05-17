Москалькова прокомментировала работу закона об оскорблении чувств верующих

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что в законе об оскорблении чувств верующих нужно было сделать упор на морально-нравственные рычаги, а не правовые механизмы.

"Мне кажется, что здесь надо больше включать морально-нравственные рычаги, чем правовые-светские механизмы", — сказала Москалькова, комментируя закон об оскорблении чувств верующих.

"Сегодня происходит замена морально-нравственных норм законодательными. И там, где достаточно морального воздействия, может быть беседа… со стороны людей, которые пользуются авторитетом, чем законодательные меры", — пояснила Москалькова.

Применение светского уголовного и административного закона порождает здесь противоположный эффект, считает омбудсмен. "И, на мой взгляд, не может быть сформулировано как общественно опасное деяние. Что такое преступление? Это общественно опасное деяние, которое в сознании большинства воспринимается как посягающее на систему ценностей", — заключила она.