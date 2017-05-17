Мосгордума приняла в первом чтении проект о допгарантиях при реновации

МОСКВА, 17 мая — РИА Недвижимость. Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении законопроект о дополнительных гарантиях москвичам, чьи дома попадут в программу реновации, передает корреспондент РИА Недвижимость.

Более 30 депутатов проголосовали за, 4 — против.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект закона, который содержит 12 дополнительных гарантий для жильцов домов, попавший в программу реновации. Проект был опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Сегодня у нас появляется возможность закрепить все гарантии в виде закона города Москвы. Это и район, куда будет переселение, и размер квартиры, и создание благоустроенной архитектурно-градостроительной среды. Закон важный, он показывает, в каком виде город предполагает реализовывать программу реновации. Нам необходимо принимать этот законопроект, он должен работать, чтобы мы могли работать с москвичами", — сказал в ходе заседания Мосгордумы председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, город проанализировал 250 тысяч обращений жителей, муниципальных депутатов с просьбой рассмотреть вопрос аварийности, ветхости конкретного жилого фонда. "Мы закрепляем несколько жилищно-имущественных прав граждан. Во-первых, мы закрепляем, что переселение будет в районе, во-вторых, мы закрепляем равнозначность, а самое главное, мы впервые закрепляем на законодательном уровне гарантии, требования и стандарты архитектурного проектирования", — отметила Княжевская.

Она добавила, что даже после завершения голосования по программе реновации жилья жители Москвы смогут в любое время исключить свой дом из программы или, напротив, включить его в нее. Соответствующее решение может быть принято в любое время.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию.