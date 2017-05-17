ГД приняла закон о надзоре за террористами после освобождения из тюрьмы

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госдума приняла в среду в третьем окончательном чтении правительственный законопроект об обязательном административном надзоре за бывшими террористами и экстремистами после их освобождения из мест лишения свободы.

Законопроект был принят в первом чтении 17 февраля 2015 года. Ко второму чтению парламентарии предложили дать возможность устанавливать надзор и за теми, кто отбывал срок за управление автомобилем или судном в состоянии опьянения.

Закон предусматривает установление административного надзора в обязательном порядке за совершеннолетними лицами, освобождаемыми или освобожденными из мест лишения свободы, имеющими непогашенную либо неснятую судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористической и экстремистской направленности, а также сопряженные с посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа, государственного или общественного деятеля, судьи или дознавателей.

Аналогичный надзор будет устанавливаться и за преступниками, совершившими убийство, истязание, вовлечение детей в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также причинившими тяжкий вред здоровью, если преступление было совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Административный надзор устанавливается и в том случае, если в период нахождения под таким надзором было совершено преступление, за которое преступник был осужден к лишению свободы и направлен к месту отбывания наказания.

Также депутаты расширили перечень административных правонарушений, за совершение которых два и более раза в течение года в отношении лица, отбывшего уголовное наказание в виде лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость, может быть установлен административный надзор. В этот перечень включено также управление транспортным средством либо судном в состоянии опьянения, отказ от прохождения водителем транспортного средства медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

На полицию возлагается новая обязанность осуществлять розыск лиц, в отношении которых установлен административный надзор, не прибывших к месту его осуществления либо самовольно оставивших его.

Предусматриваются особенности установления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы и не имеющими места жительства или пребывания, а также за лицами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних.