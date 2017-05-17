Закон о гражданстве для детей из смешанных семей вызвал дискуссии в ГД

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Закон об упрощенном порядке получения российского гражданства проживающим за рубежом ребенком, одним из родителей которого является гражданин РФ, вызвал бурные дискуссии в Госдуме; коммунисты предложили продолжить работу над законом, который ранее отклонил Совет Федерации, и высказались за созыв согласительной комиссии, а профильный думский комитет по госстроительству и законодательству и полпред президента в Госдуме Гарри Минх предложили снять закон с рассмотрения и начать работу "с чистого листа".

В среду Госдума планирует обсудить и снять с дальнейшего рассмотрения Госдумы закон об упрощенном порядке получения российского гражданства проживающим за рубежом ребенком, одним из родителей которого является гражданин РФ. Законопроект внес президент. Он был принят Госдумой 11 июня 2013 года и отклонен советом Федерации 26 июня того же года. Согласно документу, родитель-гражданин РФ мог обратиться с заявлением о предоставлении российского гражданства своему ребенку. В настоящее время требуется обязательное согласие иностранного родителя для такого заявления, если ребенок проживает за границей.

Согласившись в целом с концепцией законопроекта, сенаторы посчитали противоречащей конституции и целому ряду федеральных законов норму, предусматривающую отмену гражданства РФ, полученного по упрощенной схеме. Это могло произойти, если до достижения 20 лет обладатель такого гражданства не отказался от иностранного гражданства или не направил заявление о выборе российского гражданства. Соответствующая норма появилась в ходе принятия Госдумой президентского законопроекта во втором чтении.

Депутат КПРФ Леонид Калашников предложил не снимать закон с рассмотрения, а создать согласительную комиссию и убрать из закона поправку, из-за которой весь закон был отклонен.

"Он (законопроект) был внесен президентом. К сожалению, он был ухудшен прошлым составом Думы и внесен в Совет Федерации, который его отклонил по мотивам нарушения конституции, причем совершенно справедливо. Для этого была создана согласительная комиссия, которая ни разу не собралась. Я предлагаю не снимать этот вопрос, а все-таки хоть раз собрать согласительную комиссию, снять ту поправку, которая ухудшила этот закон, и принять его", — предложил Калашников, подчеркнув, что этот закон является очень актуальным.

Глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников отметил, что с точки зрения регламента и всех процедур закон готов к рассмотрению. "Решение в зависимости от политических и других каких-то воззрений мы будем принимать здесь, в зале", — сказал Крашенинников.

Полпред президента в Госдуме Гарри Минх, комментируя законопроект, отметил, что проще заняться этим законопроектом заново.

"Мы полагаем, что проще начинать рассмотрение проблематики упрощенного приобретения гражданства ребенком при разносоставных по гражданству семьях с чистого листа, чем пытаться сейчас достаточно серьезно доработанный законопроект возвращать в первоначальное состояние. Мы полагаем, что закон, отклоненный Советом Федерации, может быть рекомендован к снятию с дальнейшего рассмотрения", — сказал Минх.

Калашников возмутился, что глава комитета не дает обоснование для снятия этого вопроса. "Мы вчера встречались с всемирным координационным советом соотечественников — они кричат все. Весь мир завтра узнает, что мы сняли этот нужный закон, который только в нашей стране так забюрократизирован, что за границей ребенок не может получить российское гражданство, если один из родителей является иностранным гражданином", — подчеркнул парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал признать свою ошибку и не искать какие-то уловки. "Давайте исходить из того, что это наша вина. Мы с вами инициативу, которую имела концепцию, взяли и изменили до неузнаваемости. И сегодня те, кто вносил нам этот законопроект, не поддерживают его доработку, потому что проще начать с чистого листа. Давайте тоже к себе критично подойдем. Зачем нам накручивать к законам, которые приходят к нам от авторов законодательной инициативы, независимо от того, кто автор, отсебячину, которая затем заканчивается вот такими решениями", — сказал Володин.

"Сами совершили ошибку — давайте это признаем и дальше будем решать эту проблему с чистого листа. Мы опять хотим найти какие-то уловки. Это не дело политиков заниматься поиском уловок", — сказал Володин.

Депутаты проголосовали по вопросу снятия с повестки среды рассмотрение этого закона, предложение депутата КПРФ поддержано не было. Госдума рассмотрит в среду вопрос о снятии этого закона с дальнейшего рассмотрения.