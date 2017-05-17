Умер космонавт Виктор Горбатко

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Дважды Герой Советского Союза, космонавт Виктор Горбатко скончался на 83-м году жизни, сообщает "Роскосмос".

Похороны космонавта пройдут в пятницу на Мемориальном кладбище города Мытищи. Время начала церемонии прощания станет известно позднее.

"Роскосмос" выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Земля пухом и вечная память", — говорится в сообщении "Роскосмоса".

Виктор Горбатко родился 3 декабря 1934 года в посёлке Венцы-Заря Краснодарского края. В 1953 году он окончил Павлоградскую военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков, а в 1956 году — Батайскую военную авиационную школу. В 1960 году Горбатко был зачислен в отряд космонавтов.

Всего космонавт совершил три полета в космос — в 1969-м, 1977-м и 1980-м годах.