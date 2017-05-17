Жители большинства пятиэтажек поддерживают реновацию, показал опрос

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Три четверти (75%) жителей предполагаемых зон реновации в Москве поддерживают снос пятиэтажек, большинство из них объясняют это окончанием срока эксплуатации домов, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Уровень поддержки программы высок среди москвичей в целом (67%) и еще выше среди жителей предполагаемых зон реновации (75%). Выступающие "за" указывают в первую очередь на окончание срока эксплуатации домов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, почти три четверти (74%) опрошенных жителей предполагаемых зон реновации выразили желание участвовать в программе по сносу ветхого жилья (против высказались 22%), среди москвичей в целом эта доля составила 36%. Ключевой мотив участия – улучшение жилищных условий, отмечают социологи.

Кроме того, большинство (61% среди опрошенных по всей Москве и 71% среди жителей предполагаемых зон реновации) называют программу актуальной и своевременной. При этом основной целью инициаторов программы считается, "с одной стороны, личное обогащение, с другой, — забота о людях".

"Две трети москвичей в целом (65%) и три четверти жителей предполагаемых районов реновации (75%) согласны с тем мнением, что федеральные власти должны принять участие в разработке условий программы реновации", — говорится в опросе.

В то же время против программы реновации высказались 16% всех опрошенных по Москве и 11% жителей возможных районов реновации. Сообщается, что основными причинами своего неодобрения респонденты называют возможное ухудшение бытовых условий, ухудшение условий жизни в районе, непроработанность программы в целом.

Опрос проведен 28-30 апреля 2017 года в Москве в несколько этапов. Методом телефонного интервью опрошено 1,2 тысячи жителей Москвы в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Методом интервью по месту жительства опрошены тысяча жителей предполагаемых районов реновации в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование пройдет с 15 мая по 15 июня.