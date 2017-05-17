Москалькова попросила Госдуму защитить права военнослужащих

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила депутатов Госдумы обратить внимание на социальное положение и защиту прав военнослужащих России, отметив, что уже пять лет их зарплаты не индексируются.

"Социальное положение и защита прав сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Практически пять лет не индексируется денежное содержание этой категории наших высококвалифицированных специалистов, от которых зависит стабильность в государстве", — сказала Москалькова в Госдуме.

Омбудсмен попросила депутатов обратить на это внимание при рассмотрении бюджета.

В среду омбудсмен на пленарном заседании Государственной Думы выступает перед депутатами с ежегодным докладом за 2016 год. Уполномоченный сообщила депутатом об основных тенденциях в правозащитной сфере.