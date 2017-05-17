Центробанк намерен создать программу финансового просвещения детдомовцев

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Банк России обсудил с министерством образования необходимость создания программы финансовой грамотности для воспитанников интернатов и детских домов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время III Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения граждан.
"Дети там живут на полном государственном обеспечении, не понимают, как пользоваться деньгами. Когда они уже выходят потом за стены интернатов и детских домов, могут оказаться и жертвами мошенников", — пояснила она.
Ранее на конгрессе глава ЦБ также сообщила, что регулятор ведет вместе с Минобром работу над учебными пособиями и учебниками по финансовой грамотности, ведет работу с социально уязвимыми слоями населения, также у него есть специальная программа финграмотности, которая включает в себя различные мероприятия, информационные кампании, а осенью может быть запущен специальный просветительский портал.