Центробанк намерен создать программу финансового просвещения детдомовцев

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Банк России обсудил с министерством образования необходимость создания программы финансовой грамотности для воспитанников интернатов и детских домов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время III Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения граждан.

"Мы разговаривали с министерством образования, что нам нужно будет сделать специальную программу, специальные меры для выпускников детских домов и интернатов", — сказала Набиуллина.

"Дети там живут на полном государственном обеспечении, не понимают, как пользоваться деньгами. Когда они уже выходят потом за стены интернатов и детских домов, могут оказаться и жертвами мошенников", — пояснила она.

Ранее на конгрессе глава ЦБ также сообщила, что регулятор ведет вместе с Минобром работу над учебными пособиями и учебниками по финансовой грамотности, ведет работу с социально уязвимыми слоями населения, также у него есть специальная программа финграмотности, которая включает в себя различные мероприятия, информационные кампании, а осенью может быть запущен специальный просветительский портал.