Синоптики сообщили, когда в Москве начнется потепление

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В четверг в столичном регионе погода начнет улучшаться, осадки прекратятся, а к выходным воздух прогреется до +25 градусов, сообщили РИА Новости в метеобюро Москвы и Московской области.

"Смена атмосферных процессов у нас произойдет уже завтра. Завтра днем погода уже без осадков и дневная температура будет постепенно повышаться: днем ожидается около 17-18 градусов тепла", — сказал специалист метеобюро.

По данным синоптиков, в пятницу и субботу будет очень комфортная погода: в основном без осадков, ночи будут гораздо теплее, чем сейчас. Так, в субботнюю ночь ожидается температура в пределах +8… +10 градусов, а дневная температура составит 23-25 градусов тепла, что даже чуть выше климатической нормы.

"Этот период закончится в воскресенье. Вновь увеличится облачность, и начнутся небольшие дожди. дневная температура начнет понижаться. Мы ждем, что в начале новой недели днем будет не выше 15-20 градусов тепла", — отметили в метеобюро.

Прогноз погоды >>