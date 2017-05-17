В Москве объявили штормовое предупреждение

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В столице в среду объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро. © РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк В Москве за полтора дня выпала почти треть месячной нормы осадков

"Мы находимся в тылу глубокого циклона, а с северо-запада идет антициклон, поэтому мы будем сегодня находиться в зоне больших градиентов атмосферного давления. Именно поэтому уже ранним утром начал усиливаться ветер, и такой порывистый ветер сохранится в течение всего сегодняшнего дня", — сообщил специалист метеобюро.

Средний ветер будет около 10 метров в секунду, а порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

"Такая погода холодная и ветреная сохранится часов до 16.00 сегодняшнего дня. Мы рассчитываем, что после этого температура воздуха немного повысится. Северный ветер, хотя и сохранит свою силу, но он не будет казаться таким пронзительно холодным, как сейчас", — добавил специалист.