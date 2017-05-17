В Капотне концентрация сероводорода не превышает норму, заявили в МЧС

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета не зафиксировали превышений предельно допустимой концентрации сероводорода в районе Капотня на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Ранее стало известно, что в ночь со вторника на среду датчики ГПБУ "Мосэкомониторинг"зафиксировали, что предельно допустимая суточная концентрация (ПДК) сероводорода в Капотне превышена в 51 раз.

По словам спасателей, причиной фиксации столь высокого уровня загрязненности воздуха стала неисправность датчика автоматической станции "Мосэкомониторинга".

"Главное управление МЧС России по Москве направило информацию о неисправности датчика в Мосэкомониторинг, который проведёт его поверку", — добавили в ГУ МЧС.

О нормальной экологической ситуации в Капотне говорили и сотрудники Московского нефтеперерабатывающего завода, который расположен в этом районе.