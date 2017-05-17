Правительству предложили запретить показ распития алкоголя по ТВ днем

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Центр разработки национальной алкогольной политики предложил правительству РФ законопроект, запрещающий демонстрацию потребления алкоголя по телевидению в период с 6 до 23 часов, говорится в письме, опубликованном на сайте организации. В РФ в настоящее время уже запрещена реклама алкоголя в интернете и на телевидении.

"Мы подготовили законопроект, в соответствии с которым предлагается дополнить статью 4 ФЗ "О средствах массовой информации" (недопустимость злоупотребления свободной массовой информации) нормой, запрещающей с 6 до 23 часов местного времени демонстрацию процессов потребления алкогольной продукции в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах", — отмечается в письме.

По мнению экспертов, в большинстве случаев демонстрацию употребления алкоголя в этих программах и фильмах "следует воспринимать как скрытую рекламу … потребления алкогольной продукции".

Письмо было направлено премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Роскомнадзору, Минздраву, ФАС и Минюсту рассмотреть данный законопроект.

Как уточняется, законопроект направлен на достижение цели, установленной концепцией реализации госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года, которая была принята кабмином в 2009 году. По ней уровень потребления алкоголя на душу населения в РФ к 2020 году должен снизиться на 55%.