В ГД поступил законопроект о платежах за ЖКХ для квартир без счетчиков

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект, отменяющий повышающие коэффициенты при расчете платежей за услуги ЖКХ для квартир, в которых не установлены счетчики, завил лидер фракции Сергей Миронов.
Также он рассказал о втором законопроекте, которым предлагается изменить механизм расчета нормативов потребления услуг ЖКХ на аналоговый, а не на типовой, то есть ресурсноснабжающим организациям предлагается учитывать при определении примерного объема потребления ресурсов не характеристики дома, а брать за основу показания в аналогичном доме, где счетчики установлены.