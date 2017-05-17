В ГД поступил законопроект о платежах за ЖКХ для квартир без счетчиков

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект, отменяющий повышающие коэффициенты при расчете платежей за услуги ЖКХ для квартир, в которых не установлены счетчики, завил лидер фракции Сергей Миронов.

"Сегодня фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроекты, которые касаются жилищного законодательства… В первом речь идет о наших гражданах, которых обязали ставить счетчики в своих домах за свой счет. Малообеспеченные граждане их ставить не могут и тогда с них берут повышенный тариф. Наше предложение — ликвидировать эту несправедливость", — заявил Миронов журналистам.

Также он рассказал о втором законопроекте, которым предлагается изменить механизм расчета нормативов потребления услуг ЖКХ на аналоговый, а не на типовой, то есть ресурсноснабжающим организациям предлагается учитывать при определении примерного объема потребления ресурсов не характеристики дома, а брать за основу показания в аналогичном доме, где счетчики установлены.