Концентрация сероводорода на юго-востоке Москвы превысила норму в 51 раз

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Станция автоматического контроля в районе Капотня на юго-востоке Москвы в ночь на среду зафиксировала превышение в 51 раз предельно допустимой суточной концентрации (ПДК) сероводорода, следует из данных ГПБУ "Мосэкомониторинг".

Ранее в понедельник жители района также жаловались на неприятный запах.

По данным Мосэкомониторинга, концентрация ПДК сероводорода в 1.00 среды достигла аномального показателя: выросла с 0,41 ПДК м.р. до 51,4 ПДК м.р.

В последующие ночные и утренние часы отмечалось снижение: в 3.00 — 7,05 ПДК м.р., в 04.00 — 6,7 ПДК, в 5.00 — 6,3 ПДК, к 6.00 — 2,9 ПДК м.р.

Ранее аномальное повышение предельно допустимой концентрации сероводорода было зафиксировано в Орехово-Борисово Южное, концентрация вещества на Гурьевском проезде была превышена в 17 раз.

Помимо этого, ранее уровень сероводорода был превышен в Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомском и Царицыно.