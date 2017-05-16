Росздравнадзор: скорая помощь в Москве приезжает за 20 минут в 97% случаев

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В первом квартале 2017 года в 97% случаев скорая помощь в Москве приезжала на вызов в течение 20 минут; в среднем по стране в 2016 году этот показатель составил 95,9%, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

"Так, в 2016 году количество выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда 20 минут до места вызова составил в среднем по стране 95,9%… В Москве среднее время прибытия бригад на вызовы в экстренной форме за последние 6 лет сократилось на 27% и по факту составило в 2016 году менее 13 минут, а на дорожно-транспортные — 8 минут (в 1 квартале 2017 года время доезда бригад до 20 минут на все вызовы, включая вызовы в неотложной форме, составило 97%)", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, обеспечить соблюдение установленного времени приезда 100% случаев не всегда представляется возможным в силу объективных причин: протяженность территорий, временные затруднения движения транспорта, дорожно-транспортные происшествия с машинами скорой медицинской помощи, нарушение водителями положений об обязанности уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда машины с включенными спецсигналами, остановки, связанные с необходимостью оказания экстренной помощи в пути следования.

"Для ослабления влияния данных факторов в Российской Федерации применяются трассовые пункты, формируются подстанции скорой медицинской помощи, в регионы поставляются новые автомобили. В Москве, в частности, помимо 58 подстанций скорой медицинской помощи на территории города развернуто 94 поста (в том числе 10 — на МКАД)", — отметили в ведомстве.

Кроме того, для транспортировки больных и пострадавших из отдаленных районов Троицкого и Новомосковского административных округов на оперативном дежурстве находятся три медицинских вертолета, что позволило сократить время эвакуации больных в среднем до 12 минут.

В Росздравнадзоре отметили, что продолжат держать на контроле вопрос своевременности оказания скорой медицинской помощи пациентам не только в столице, но и во всех регионах Российской Федерации, и принимать исчерпывающие меры по выявлению, пресечению и профилактике нарушений прав граждан в сфере охраны здоровья.