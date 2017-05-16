Москалькова планирует создать Евразийский альянс омбудсменов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует в 2017 году реализовать идею о создании Евразийского альянса омбудсменов, сообщается в годовом докладе омбудсмена.

"В 2017 году уполномоченный планирует перевести вопрос о создании Евразийского альянса омбудсменов в практическую плоскость", — говорится в докладе Москальковой, опубликованном на сайте "Российской газеты" во вторник.

В докладе поясняется, что уполномоченный "неоднократно обращался по поводу оказания содействия в защите их прав в адрес своих коллег, омбудсменов других государств", которые оказывали со своей стороны необходимое содействие.

"В этой связи весьма актуально создание Евразийского альянса омбудсменов, который бы на первых порах объединил уполномоченных по правам человека государств на территории постсоветского пространства в интересах обеспечения защиты прав человека и гражданина. Народы государств постсоветского пространства объединяют язык, общие исторические и культурные ценности, подчас — родственные связи. В них сильны межгосударственные миграционные процессы", — говорится в докладе.

Отмечается, что омбудсмены Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана уже поддержали это предложение.