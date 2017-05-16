В России программу расселения аварийного жилья выполнили на 74%

МОСКВА, 16 мая — РИА Недвижимость. Программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, выполнена на 1 мая на 74%, говорится в материалах на сайте Фонда ЖКХ.

"За период с 2014 года по 1 мая 2017 года переселены 529,91 тысячи человек из аварийного жилья площадью 8,283 миллиона квадратных метров, что составляет 74,47% от общего количества граждан, которых необходимо переселить в соответствии с указом президента РФ №600 и 74,32% от общего объема аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года", — говорится в них.

До 1 сентября 2017 года, когда в России должна завершиться программа расселения жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года, осталось переселить 181,67 тысячи человек из аварийного жилья площадью 2,862 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении.

Аварийный жилищный фонд расселен в полном объеме в Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Калининградской, Московской, Магаданской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тюменской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге, а также Ханты-Мансийском автономном и Ненецком автономном округах. Выполнение программ менее 80% от общего объема зафиксировано в 38 субъектах РФ, говорится в сообщении.

Риски незавершения программ переселения в установленные сроки имеются в Амурской, Ивановской, Саратовской, Тверской, Тульской и Псковской областях, Республиках Карелия и Тыва и Забайкальском крае, отмечается в материалах.