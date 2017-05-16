Медведев поручил увеличить МРОТ до прожиточного минимума за два года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что поставил задачу в ближайшие два года увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

"Да, такая задача для государства актуальна, она стоит, она, конечно, требует финансирования", — ответил премьер на соответствующий вопрос.

При этом Медведев напомнил, что в последние годы власти РФ существенно "подтянули" МРОТ к прожиточному минимуму, довели его до 7,5 тысячи рублей.

"С 1 июля текущего года это будет уже 7800 рублей, и в ближайшие два года я поставил задачу, сейчас законопроект готовится, мы подтащим полностью минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Это сделать нужно обязательно, потому что у нас, к сожалению, минимальная зарплата в стране низкая, прожиточный минимум тоже требует корректировки, но они хотя бы должны быть одинаковые", — подытожил премьер.