Москальковой прислали имена геев, которые якобы подверглись пыткам в Чечне

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила от "Новой газеты" обращение с конкретными именами и фамилиями людей, которые, по подозрению журналистов, подверглись репрессиям в Чечне из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Я получила еще одно обращение с конкретными фамилиями и именами от "Новой газеты" и направила на рассмотрение на имя Александра Ивановича Бастрыкина… Месяц еще не истек, но этот вопрос очень важно решать с точки зрения защиты людей, которые решатся объявить о готовности искать справедливость", — сказала Москалькова журналистам во вторник.

Она подчеркнула, что "готова принять любого, кто хотел бы защиты и официального расследования, и помочь в отношении этих людей установить меры государственной защиты и конфиденциальности".

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным.