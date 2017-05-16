Актера Баталова перевели в реабилитационный центр, сообщила его жена

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Народный артист СССР Алексей Баталов переведен из больницы, куда он попал с переломом ноги, в реабилитационный центр, где пробудет еще 2-3 недели, рассказала РИА Новости супруга актера.

"Я только что с ним разговаривала. Алексей Владимирович чувствует себя хорошо. С ним вместе всегда рядом наш человек. И врачи очень внимательны. Мы всем благодарны. В реабилитационном центре он пробудет две или три недели, — сказала Гитана Леонтенко.

Супруга актера добавила, что очень признательна Никите Михалкову, оказавшему помощь и поддержку в самый трудный момент.