ФСБ получила право изымать земельные участки для государственных нужд

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наделил Федеральную службу безопасности правом изымать земельные участки или расположенную на них недвижимость для государственных нужд.
Ранее сообщалось, что реализация задач, возложенных на ФСБ России, предполагает изъятие земли и построек не только для строительства и реконструкции объектов спецслужбы, но и для выполнения международных обязательств РФ. Также сообщалось, что эту норму предполагалось ввести в целях обеспечения защиты и охраны госграницы РФ.