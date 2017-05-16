ФСБ получила право изымать земельные участки для государственных нужд

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наделил Федеральную службу безопасности правом изымать земельные участки или расположенную на них недвижимость для государственных нужд.

"Принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд РФ", — говорится в указе, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что реализация задач, возложенных на ФСБ России, предполагает изъятие земли и построек не только для строительства и реконструкции объектов спецслужбы, но и для выполнения международных обязательств РФ. Также сообщалось, что эту норму предполагалось ввести в целях обеспечения защиты и охраны госграницы РФ.