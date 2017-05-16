Срок приема поправок по проекту о реновации в Москве продлят

Пятиэтажные дома рядом с международным деловым центром Москва-Сити по адресу 2-й Красногвардейский проезд в Москве, которые включены в программу по сносу пятиэтажек в Москве. Архивное фото

Пятиэтажные дома рядом с международным деловым центром Москва-Сити по адресу 2-й Красногвардейский проезд в Москве, которые включены в программу по сносу пятиэтажек в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству будет продлевать сроки приема поправок ко второму чтению к законопроекту о сносе пятиэтажек в Москве, сообщил глава комитета Евгений Москвичев.

Ранее было принято решение о приеме поправок по данному законопроекту до 20 мая.

"Сейчас комитет готовит предложение, будем продлять (прием поправок к проекту закона), сейчас думаем на сколько и как", — сообщил Москвичев РИА Новости.

Совет Думы во вторник принял решение отложить до 5 июля второе чтение законопроекта.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.