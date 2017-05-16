Стритрейсерша Багдасарян вновь находится на больничном

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян на данный момент вновь находится на больничном и не может проходить назначенные ей исправительные работы, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель УФССП России по Москве Тимур Коробицын.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток.

Позже девушка представила поддельный больничный лист, чтобы избежать наказания. Однако обман был раскрыт, и по решению суда ей был назначен еще год исправительных работ.

"С 18 апреля должница Мара Багдасарян находится на больничном. На данный момент он еще не закрыт, и она исправительные работы не проходит", — сообщил Коробицын.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что данный больничный лист уже проверен приставами и признан настоящим. Когда он будет закрыт, неизвестно.