Почти половина россиян страдают от повышенного артериального давления

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Уровень распространенности артериальной гипертонии в России выше, чем в остальных странах, порядка 43% россиян имеют повышенный уровень артериального давления, сообщила во вторник главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Ирина Чазова.

"В России распространенность артериальной гипертонии даже выше, чем в развивающихся странах, по последним данным, она составляет 43%. Сорок три процента среди всего населения имеют повышенный уровень артериального давления", — сказала Чазова.

По ее словам, мужчины подвержены этому недугу чаще, чем женщины — гипертония наблюдается у 45% мужчин и 41% женщин. Во всероссийском регистре артериальной гипертонии находится 33 тысячи пациентов, которые знают о своих проблемах со здоровьем. При этом россияне достаточно ответственны в плане контроля своего заболевания — по статистике, контроль за уровнем артериального давления в РФ составляет 39%, однако в США этот показатель составляет 50%, добавила Чазова.

"Артериальная гипертония — самое распространенное заболевание в мире и в нашей стране. В мире 1,5 миллиарда человек имеют артериальную гипертонию, при этом более миллиарда живут в развивающихся странах и чуть меньше полумиллиарда — в развитых странах. То есть треть населения в мире имеют повышенное артериальное давление", — отметила врач.

Для нормализации своего давления врачи рекомендуют сохранять нормальный вес, увеличить физическую активность примерно до 150 минут в неделю, ежедневно есть много овощей и фруктов, сократить потребление соли, сахара и кофеина, бросить курить, не злоупотреблять спиртным и научиться избегать стрессов.