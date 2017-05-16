Автомобиль сына вице-президента "Лукойла" выставят на торги

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Изъятый судом у сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова Mercedes G63 AMG находится на штрафстоянке и в ближайшее время будет продан в ходе торгов, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.

Люксовый внедорожник у Шамсуарова изъяли по итогам громкого процесса о "гонках" золотой молодежи с московской полицией.

"Автомобиль был арестован согласно приговору суда и помещён на штрафстоянку. В ближайшее время судебные приставы обратят его в доход государства", — сказал собеседник агентства.

По его словам, приставы составят акт описи и ареста автомобиля, после чего передадут машину уполномоченной организации — Росимуществу. После оценки машины ее продадут на торгах, а вырученные деньги перечислят в бюджет.

Согласно официальному сайту Mercedes-Benz в России, новый G63 AMG стоит от 11,6 миллиона рублей.

"Заезд" на Mercedes, ставший поводом для уголовного дела, Шамсуаров и его друзья совершили в конце мая 2016 года, причем транслировали свои "приключения" в прямом эфире в интернете. Полицейская погоня за элитным внедорожником длилась несколько часов. Во время "гонки" водитель Gelandewagen грубо нарушал ПДД, неоднократно пересекал сплошные полосы, выезжал на газоны.

Впоследствии Гагаринский суд назначил Шамсуарову и второму фигуранту Виктору Ускову обязательные работы.