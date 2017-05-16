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Общество

В ГД одобрили во втором чтении поправки о наказании за склонение к суициду

14:5516.05.2017
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© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал и рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о введении уголовной ответственности за склонение детей к суициду и организацию так называемых "групп смерти" в социальных сетях с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
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Ко второму чтению текст законопроекта практически не изменился, были внесены только технические поправки, не влияющие на суть законодательной инициативы. Как ожидается, законопроект будет рассмотрен во втором чтении в пятницу 19 мая. Точную дату определит Совет Думы в четверг.

Законопроект был внесен в Госдуму 9 марта вице-спикером палаты Ириной Яровой (ЕР) и принят в первом чтении 19 апреля. Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс новыми статьями 110.1 "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства", 110.2 "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства" и 151.5 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Максимальное наказание по этим статьям может составить до шести лет лишения свободы.

Член Совета Федерации Елена Мизулина на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Кроме того, в УК предлагается внести поправки, ужесточающие наказание за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство — до шести лет лишения свободы. В том числе статью 110 УК предлагается дополнить частью второй, предусматривающей повышенную ответственность за эти деяния, совершенные в отношении несовершеннолетнего или заведомо беспомощного, в отношении беременной женщины, в отношении двух или более лиц, а также совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в публичном выступлении СМИ или в интернете. В таком случае максимальное наказание может составить до восьми лет лишения свободы.

Примечанием к проектируемой статье 110.2 предусмотрен механизм освобождения от уголовной ответственности в случаях добровольного отказа от противоправной деятельности и способствования раскрытию преступлений этой категории.

Предварительное следствие по таким делам будут вести следователи Следственного комитета России.

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