В ГД одобрили во втором чтении поправки о наказании за склонение к суициду

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал и рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о введении уголовной ответственности за склонение детей к суициду и организацию так называемых "групп смерти" в социальных сетях с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Законопроект был внесен в Госдуму 9 марта вице-спикером палаты Ириной Яровой (ЕР) и принят в первом чтении 19 апреля. Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс новыми статьями 110.1 "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства", 110.2 "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства" и 151.5 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Максимальное наказание по этим статьям может составить до шести лет лишения свободы.
Примечанием к проектируемой статье 110.2 предусмотрен механизм освобождения от уголовной ответственности в случаях добровольного отказа от противоправной деятельности и способствования раскрытию преступлений этой категории.
Предварительное следствие по таким делам будут вести следователи Следственного комитета России.