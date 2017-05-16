Голодец: креативность россиян - залог достижения невероятного успеха

КРАСНОДАР, 16 мая — РИА Новости. Креативность россиян, их отношение к образованию и развитие движения Worldskills дают России очень серьезные возможности для достижения невероятного успеха, заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе пленарного заседания финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы".

Голодец рассказала, что международные коллеги на официальных переговорах нередко признают, что сложно превзойти креативность русских.

"Многие говорят: вот мы умеем трудиться, вот мы готовы на работу ходить каждый день, но такого придумать, как могут придумать русские, мы не можем. И это всегда нас как за волосы вытаскивает вперед и поднимает на какие-то совершенно невероятные вершины, и даже те, кто не хотел бы к нам относиться так, как мы этого достойны, они вынуждены признавать наш успех", — сказала она.

Голодец напомнила, что недавно открывала русский павильон на биеннале в Венеции и "это успех, который невозможно не видеть, невозможно не заметить".

"Первая черта — потрясающая креативность, а вторая черта — это глубокая культурная традиция к обучению и успеху", — сказала Голодец. Она отметила, что каждая семья в России готова сделать для образования ребенка максимально возможное.

Вице-премьер добавила, что сочетание этих особенностей и такой серьезной базы, как движение Worldskills, как система образования РФ, дает "очень серьезные возможности для достижения невероятного успеха".