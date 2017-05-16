Правительство не планирует вводить налог на бездетность

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Никаких планов по введению налога на бездетность в России не существует, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Никаких планов по введению такого налога не существует, так что и мужчины, и женщины в этом смысле могут успокоиться", — сказал Медведев, общаясь с рабочими "Невского завода" в Петербурге.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в Институте демографии, миграции и регионального развития разработали проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей", предусматривающий введение налога на малодетность. Проект, по данным СМИ, был направлен президенту России Владимиру Путину. Позднее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что позиция его министерства по этому вопросу отрицательная.