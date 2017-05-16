В Минздраве рассказали о проекте закона о йодировании соли

Покупатель выбирает соль в одном из магазинов. Архивное фото

Покупатель выбирает соль в одном из магазинов. Архивное фото

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Проект федерального закона о йодировании пищевой соли разработан в России, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.

"Сегодня при участии Эндокринологического центра разработан проект федерального закона о йодировании поваренной соли", — сказал Салагай на конференции, посвященной неинфекционным заболеваниям.

Он отметил, что проект предполагает сбалансированный подход: йодирование соли определенного помола, который используется в основном для досаливания.

"Таким образом, вопросы, связанные с бременем для промышленности, сами собой устраняются", — добавил Салагай

Ранее заведующая отделом эндокринологии ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Минздрава РФ Екатерина Трошина сообщила, что Минздрав работает над законопроектом об обязательном обогащении соли на территории РФ йодом.