В Кремле отказались комментировать слова Познера об атеизме в России

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Администрация президента РФ не будет реагировать на вопрос журналиста Владимира Познера о том, законно ли в России заявлять о своих атеистических убеждениях, так как этот вопрос находится в компетенции судебной системы, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее журналист Владимир Познер, комментируя приговор осужденному за ловлю покемонов в храме блогеру Руслану Соколовскому, попросил исчерпывающих разъяснений, нарушает ли он Уголовный кодекс, заявляя, что он атеист, не оскорбляет ли он тем самым религиозные чувства патриарха Кирилла. Как цитирует слова судьи Познер, оскорбление чувств верующих было сформировано, "через отрицание существования бога, отрицание существования основателя христианства и ислама Иисуса Христа и Мухаммеда". Журналист также напомнил, что при принятии закона об оскорблении чувств верующих, многие предупреждали, что он будет использоваться для преследования противников церкви.

"Нет, не будет никакой реакции. Это, наверное, вопрос риторический. Вопрос об ответственности не входит в прерогативу администрации президента или Кремля. Этот вопрос касается нашей судебной системы", — ответил Песков на вопрос, последует ли реакция Кремля на заявления Познера.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в минувший четверг признал Соколовского виновным в возбуждении ненависти не только к христианству и исламу, но и к феминизму и назначил "ловцу покемонов" 3,5 года заключения условно.