В Кремле отказались комментировать слова Познера об атеизме в России

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Администрация президента РФ не будет реагировать на вопрос журналиста Владимира Познера о том, законно ли в России заявлять о своих атеистических убеждениях, так как этот вопрос находится в компетенции судебной системы, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, не будет никакой реакции. Это, наверное, вопрос риторический. Вопрос об ответственности не входит в прерогативу администрации президента или Кремля. Этот вопрос касается нашей судебной системы", — ответил Песков на вопрос, последует ли реакция Кремля на заявления Познера.
В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в минувший четверг признал Соколовского виновным в возбуждении ненависти не только к христианству и исламу, но и к феминизму и назначил "ловцу покемонов" 3,5 года заключения условно.