Под Пензой спасли лосиху, провалившуюся в яму в детском лагере

САРАТОВ, 16 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенские спасатели вызволили лосиху, провалившуюся в глубокую бетонную яму, сообщило во вторник областное управление ЖКХ и гражданской защиты населения.

По данным ведомства, лосиха в понедельник провалилась в бетонную яму на территории детского оздоровительного лагеря "Черемушки" в Пензенском районе Пензенской области и не смогла самостоятельно выбраться.

"Спасатели расширили люк ямы с помощью электроперфоратора, в присутствии егерей с использованием альпинистского снаряжения извлекли предварительно усыпленное ветеринаром животное из ямы. Лось не пострадал и отпущен на свободу в лес", — говорится в сообщении.

Как уточнил областной минлесхоз, лосиха, которой около года, случайно провалилась в выгребную яму на территории детского лагеря в окрестностях поселка Мичуринский.