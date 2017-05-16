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Общество

Французские ассоциации ЛГБТ подали иск в отношении Рамзана Кадырова

14:0316.05.2017
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© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фотоГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости . Саид Царнаев
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ПАРИЖ, 16 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Три французских ассоциации ЛГБТ во вторник обратились в Международный уголовный суд (МУС) с иском в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова из-за якобы имеющих место гонений в республике на лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, передает агентство Франс Пресс.

Министр внутренних дел Чеченской Республики Руслан Алханов. Архивное фото
© РИА Новости . Саид Царнаев
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МВД Чечни обратится в суд после публикаций о преследованиях геев
Истцами выступили ассоциации Stop homophobie, Mousse и Comité Idaho France.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о якобы массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете" о якобы имевших место массовых похищениях людей в республике, указывалось в ответе пресс-службы Генпрокуратуры РФ на запрос РИА Новости.

Города России. Грозный. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Чеченские журналисты готовы доказать западным СМИ, что тюрем для геев нет
Сам Кадыров ранее заявлял, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Он подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа".

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".

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