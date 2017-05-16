Французские ассоциации ЛГБТ подали иск в отношении Рамзана Кадырова

ПАРИЖ, 16 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Три французских ассоциации ЛГБТ во вторник обратились в Международный уголовный суд (МУС) с иском в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова из-за якобы имеющих место гонений в республике на лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, передает агентство Франс Пресс.
В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о якобы массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.
Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете" о якобы имевших место массовых похищениях людей в республике, указывалось в ответе пресс-службы Генпрокуратуры РФ на запрос РИА Новости.
Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".