Голодец считает, что в школы не нужно возвращать производственную практику

КРАСНОДАР, 16 мая — РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец не считает, что в старшие классы школы нужно возвращать производственную практику, об этом она заявила в ходе пленарного заседания финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы".

"Мне кажется, этого делать не надо. Сейчас очень много современных практик для того, чтобы помогать ребенку учиться труду, и многие школы вводят такой предмет как "технологии"", — заявила Голодец.

Она привела в пример Финляндию, которая выходит в число лидеров в сфере образования. По словам вице-премьера, в стране созданы условия для получения тех навыков, которые детям интересны.

"И вот эти практики должны развиваться, и мы должны давать возможность ребятам заниматься в условиях школьного пространства и робототехникой, различными техническими вещами, дизайном — к чему душа лежит", — сказала Голодец, отметив, что в школах должны быть соответствующие преподаватели.