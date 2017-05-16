"Студвесна" в Туле собрала более трех тысяч студентов со всей России

ТУЛА, 16 мая — РИА Новости. Более трех тысяч студентов из 85 регионов России собрал XXV Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", который проходит 15-19 мая в Туле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.

Торжественная церемония открытия юбилейного фестиваля состоялась в понедельник в Тульском кремле.

"В прошлом году Тула победила в конкурсе на право проведения 25-го фестиваля "Российская студенческая весна". В фестивале впервые принимают участие все регионы нашей страны. Для нас большая честь проводить это масштабное и важное мероприятие. Надеемся, что от посещения Тульской области у наших гостей останутся самые приятные впечатления", — привел собеседник агентства слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

К участникам церемонии также обратился председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, отметивший, что в этом году фестиваль впервые проходит в ЦФО в двух городах — Туле и Москве, а церемонии открытия и закрытия — в двух кремлях.

Для гостей и участников фестиваля выступили звезды российской эстрады — финалист проекта Аллы Пугачёвой "ФакторА" Юлия Самойлова, певец и актер, туляк Алексей Воробьев. Церемония открытия завершилась праздничным фейерверком.

Как отметили в пресс-службе, на протяжении всего первого фестивального дня в Тульском кремле работала площадка "Тула — мастерская России", где состоялась презентация основных ремёсел, которыми славится город. Все желающие смогли попробовать силы в чеканке монет с логотипом "Студенческой весны" и гербом Тульской области. Под руководством специалистов прошли мастер-классы по изготовлению тульских пряников, росписи традиционной филимоновской игрушки. Также в кремле состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой XXV Всероссийскому фестивалю "Российская студенческая весна". Марка с символикой фестиваля выпущена тиражом 225 тысяч экземпляров.

Фестиваль в Туле продлится до 19 мая, его программа включает целый ряд направлений: танцы, музыка, театр, цирк, журналистика и оригинальный жанр. Оценивать команды будут известные артисты театра и кино, телеведущие, представители российской эстрады и шоу-бизнеса. Конкурсная программа будет проходить на центральных площадках Тулы, которые могут посетить все желающие.

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