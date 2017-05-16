Собянин: въезд в центр Москвы будет бесплатным

Вид со смотровой площадки Центрального детского мира на Лубянскую площадь и Политехнический проезд в Москве. Архивное фото

Вид со смотровой площадки Центрального детского мира на Лубянскую площадь и Политехнический проезд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Московские власти не планируют делать въезд в центр столицы платным, заявил мэр города Сергей Собянин во вторник в эфире телеканала "Россия 24".

Госдума в декабре 2016 года приняла в первом, базовом чтении правительственный законопроект, позволяющий региональным и местным властям вводить платный въезд в определенные зоны городов.

"Во всем мире единственным рецептом регулирования объема потока является либо платный въезд, либо платная парковка, либо то, и другое. Мы не вводим платный въезд, не собираемся этого делать. Но мы регулируем объем парковочного пространства и ценовые параметры для того, чтобы было комфортно самим автомобилистам", — сказал Собянин в ответ на вопрос, что нужно делать, чтобы сократить количество машин в центре.

По словам мэра, тарифы на парковку определяются степенью ее загруженности.

"Если парковка не загружена, плата минимальна. Если парковка загружена на 100%, мы вынуждены поднимать плату за нее, потому что 20-30% от количества парковочных мест должно быть свободно, чтобы автомобилист не рыскал по всему городу или районам, чтоб найти место", — сказал мэр.

Плату за парковку в Москве ввели в ноябре 2013 года. Власти столицы последовательно расширяют территорию платной парковки в городе и повышают цены за стоянку автомобилей и их эвакуацию в случае нарушения правил. Так, в декабре 2015 года зоны платной парковки появились еще на 291 участке улиц Москвы, с 26 декабря 2016 года платные парковки заработали еще на 206 улицах Москвы. Как ранее пояснили в департаменте транспорта, точечное расширение парковочного пространства коснется только 4% (206 улиц) от общего числа улиц города — это очаги ДТП и места наибольшего скопления автомобилей.