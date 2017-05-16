Патрушев: нелегалы в Приволжье - это питательная среда для экстремизма

КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. Более трети от всех мигрантов в Приволжье – нелегалы, среди них высок уровень преступности, это питательная среда для экстремизма, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Это, в свою очередь, способствует проявлениям национализма, ксенофобии, разжиганию религиозно-идеологических и межэтнических противоречий. Нелегальная миграция по-прежнему остается питательной средой для наркобизнеса, экстремизма", — добавил он, выступая на совместном выездном совещании с главами регионов ПФО и федеральными чиновниками по проблемам терроризма и миграции.