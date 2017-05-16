Патрушев: нелегалы в Приволжье - это питательная среда для экстремизма

КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. Более трети от всех мигрантов в Приволжье – нелегалы, среди них высок уровень преступности, это питательная среда для экстремизма, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"На начало 2017 года, количество иностранных граждан, не имеющих документов, подтверждающих законное пребывание, составило более трети от всех находящихся в округе иностранных граждан. Большинство из них осуществляют незаконную трудовую деятельность, криминализируя экономические отношения и формируя теневой сектор экономики", — заявил Патрушев.

"Это, в свою очередь, способствует проявлениям национализма, ксенофобии, разжиганию религиозно-идеологических и межэтнических противоречий. Нелегальная миграция по-прежнему остается питательной средой для наркобизнеса, экстремизма", — добавил он, выступая на совместном выездном совещании с главами регионов ПФО и федеральными чиновниками по проблемам терроризма и миграции.