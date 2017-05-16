Роскомнадзор назвал информацию о возможной блокировке Telegram слухами

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский назвал слухами информацию о том, что ведомство обратилось к администрации мессенджера Telegram с требованием предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция от администраторов российских Telegram-каналов, обращённая к основателю Telegram Павлу Дурову, в которой говорится, что Роскомнадзор направил руководству Telegram уведомление о необходимости предоставить данные для внесения в реестр распространителей информации. Авторы просят выполнить требования Роскомнадзора, чтобы мессенджер не был запрещен в России.

"Это слухи. Мы будем комментировать, когда произойдет событие – либо внесение в реестр, либо блокировка того или иного сервиса", — сказал Ампелонский РИА Новости, отметив, что ведомство взаимодействует со многими компаниями.

Ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo, Line, а также аудиовизуальный чат Vchat, поскольку компании не предоставили сведения для реестра организаторов распространения информации.

Согласно части 1 статьи 10.1 закона №149 организатором распространения информации в сети "интернет" является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем или программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений пользователей сети.