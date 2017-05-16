Симоньян прокомментировала санкции Киева против российских СМИ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя введенные Киевом в отношении агентства санкции, предложила ввести также и санкции против японских диктофонов и видеокамер, которыми активно пользуются российские СМИ.

"Киев уже вводил санкции против отдельных российских и иностранных журналистов, теперь против агентств и телеканалов. Осталось ввести санкции против японских диктофонов и видеокамер, которые активно используются российскими СМИ, — сказала она РИА Новости.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн сервисов: Яндекс, Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru и другие.

Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.