Глава КС считает, что мораторий на смертную казнь становится необратимым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Действующий в России мораторий на смертную казнь получает необратимый характер, заявил председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин.

"В России сложился конституционно-правовой режим на протяжении длительного времени, в результате которого граждане РФ получили право не быть приговорёнными к смертной казни. И этот процесс приобретает необратимый характер", — сказал Зорькин на сессии в рамках VII Петербургского международного юридического форума.

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.

Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.