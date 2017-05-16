С москвичей не возьмут денег за реновацию, заявил Собянин

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о программе реновации в столице, заявил, что подвохи в вопросе замены жилья можно искать постоянно, но новая жилплощадь будет строиться за счет города, и с москвичей денег брать не будут.

"Конечно, можно постоянно искать подвохи, но у нас есть большой опыт реализации такой программы, которая реализуется в Москве – бесплатно предоставляем качественное жилье. Жилье, которое досталось собственникам, оно действительно ветхое. Да, они его приватизировали, да, они собственники", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Но на самом деле в большинстве своем люди, которые прослужили стране всю свою жизнь, получили вот это жилье в свое время, были рады этому, но оно пришло в такое состояние, которое требует серьезного подхода. И, конечно, ничего мы с них брать не будем. Город будет строить сам жилье и предоставлять им уже новое. Как правило, дороже на 20-30% рыночной стоимости жилье", — добавил он.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

Собянин заявлял, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.