Из двух сел в Якутии эвакуируют почти тысячу жителей на период паводка

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Более 900 жителей двух сел Среднеколымского улуса Якутии эвакуируют в конце мая из предполагаемых зон подтопления на период паводка, сообщает правительство региона.

"Все меры по эвакуации людей из предполагаемых зон подтопления колымской группы улусов должны быть приняты заблаговременно. Дети, беременные женщины, инвалиды, лежачие больные в первую очередь должны быть эвакуированы до начала ледохода в пункты временного размещения населения. Стопроцентная эвакуация людей в количестве 905 человек должна быть произведена с 25 мая из сёл Аргахтах и Сватай Среднеколымского улуса", — говорится в сообщении.

По словам первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова, нужно составить списки маломобильных групп населения всех районов на реке Колыма, списки детей, рожениц, инвалидов. Окончательное решение о числе эвакуированных примут после облета территории на этой неделе. По данным властей, сейчас вертолет авиакомпании "Полярные авиалинии" ежедневно эвакуирует людей из посёлка Зырянка Верхнеколымского района.

Как заявил председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрий Зайцев, подтопление ожидается в пяти населенных пунктах Среднеколымского района – Аргыхтахе, Сватае, Березовке, Налимске, городе Среднеколымске. Кроме того, если будут подтоплены сёла Сватай и Аргахтах, то затопит и Андрюшкино Нижнеколымского района, также под угрозу подпадает село Колымское, добавил он.

"Причем это будет не штатный паводок, где вода пришла и ушла через три дня, это будет вода, которая будет стоять месяцами", — отметил Зайцев. Подтоплению будут подвержены 205 жилых домов — 19 многоквартирных и 186 частных, где проживают 785 человек, в том числе 235 детей. В случае наводнения будут подтоплены семь социальных объектов, 10 производственных объектов, один объект экономики. Зайцев отметил, что подготовлено 15 пунктов временного размещения вместимостью 770 человек. Организовано 13 мест отгона крупного рогатого скота и лошадей. Планируется передислокация из Якутска в поселок Зырянка вертолета Ми-8, который уже начал работу, и вылет Ми-26 хабаровского авиаотряда.

По информации Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, река Колыма в верхнем течении полностью вскрылась, ледоход в Зырянке ожидается 17–18 мая, в ближайшие сутки уровень воды там должен подняться ориентировочно на 1,5 метра. Через четыре дня должно произойти вскрытие реки у Среднеколымска.