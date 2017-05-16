В Москве благоустроят восемь крупных парков

Рабочие во время строительства ландшафтного парка. Архивное фото

Рабочие во время строительства ландшафтного парка. Архивное фото

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В столице озеленят восемь крупных городских парков. Среди них — "Мещерское", "Терлецкая дубрава", территории Братеевской и Строгинской пойм, Грачевский парк, а также парк "ЗИЛ", сообщает официальный портал мэра Москвы.

Кроме того, планируется благоустроить главную площадь Зеленограда — площадь Юности и зеленую зону, расположенную в Академическом районе ЮЗАО.

В парках предстоит высадить деревья и кустарники, разбить клумбы и цветники, засеять газоны многолетними травами. Во всех указанных местах отдыха появятся новые дорожки из гравия, тропинки, прогулочные зоны, вымощенные плиткой.

Для активного досуга в парках организуют спортплощадки, откроют пункты проката инвентаря. Также Для безопасности и удобства горожан в зеленых зонах обновят систему освещения и создадут современные пункты охраны.