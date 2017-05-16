Россиян предупредили о вспышке гепатита А в Европе

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор просит россиян при поездках учитывать распространение гепатита А в Европе, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"С июня 2016 года по 28 апреля 2017 года зарегистрировано 674 случая заболеваний гепатитом А, из них 631 случай среди мужчин. Сообщается, что в эпидемический процесс преимущественно вовлечены мужчины, имеющие секс с мужчинами. Случаи зарегистрированы в 13 странах: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Голландия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Испании, Великобритании и Италии", — сообщает ведомство со ссылкой на данные Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

Отмечается, что европейские специалисты пытаются локализовать и ликвидировать очаг болезни, в том числе вакцинируют группы риска, проводят лабораторные исследования, санитарно-просветительскую работу.

"Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок", — сообщает ведомство.

Гепатит А – это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Продолжительность инкубационного периода колеблется от 7 до 50 дней, чаще составляя 35 дней, ссылается Ростуризм на данные Всемирной организации здравоохранения.

Вирус гепатита А (HAV) передается при употреблении загрязненных продуктов и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком. Симптомы заражения могут включать повышенную температуру, недомогание, потерю аппетита, диарею, рвоту, неприятные ощущения в животе, потемнение мочи и желтуху.