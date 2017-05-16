Крымские власти пригласили Джамалу приехать в республику

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские власти передали приглашение приехать в Крым победительнице конкурса "Евровидение-2016", украинской певице Джамале через ее импресарио, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Ранее певица крымско-татарского происхождения заявила, что хочет выступать в Крыму, но не может туда поехать даже для того, чтобы навестить больного дедушку.

"Наше (российское) посольство в Киеве передало приглашение ее импресарио. Это прямой канал, он с ней общается каждый день", — сказал РИА Новости Мурадов.

Теперь, по его словам, остается ждать реакции самой певицы.

"Для меня это показатель. Если она реально озабочена состоянием здоровья своего родственника близкого, то обязательно отреагирует на наше предложение, если это просто, как говорится, чисто политические какие-то аргументы, то, наверное, не воспользуется этим приглашением. С нашей стороны нет никаких препятствий. Готовы ей всяческое содействие оказать здесь на месте", — подчеркнул крымский вице-премьер.

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