Возле отрезанного паводком села Кроуновка в Приморье снижается уровень воды

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Уровень воды снижается в районе села Кроуновка в Приморье, которое оказалось отрезанным из-за размыва моста после циклона, сообщает краевой главк МЧС РФ.

В конце прошлой недели к Приморью подошел циклон, местами прошли сильные дожди и грозы. Паводковыми водами подтопило мост у села Кроуновка, в результате проезд в населенный пункт оказался перекрыт. Спасатели организовали лодочную переправу. Также подтопило дорогу около моста, соединяющего села Яконовка и Корсаковка. Был введен режим ЧС.

"По состоянию на 07.00 хбр (00.00 мск) 16 мая уровень воды понизился и составляет 40 сантиметров, интенсивность схода воды увеличивается. Освобождение временной насыпи от воды планируется в течении дня", — говорится в сообщении.

На месте дежурит пост ДПС, специалисты следят за уровнем воды, также действует лодочная переправа.

Как сообщает администрация Уссурийского городского округа, сейчас сообщение с Яконовкой полностью восстановлено. Переправу через реку около Кроуновки начнут восстанавливать, как только спадет вода.

Кроуновка уже находилась в изоляции в сентябре 2016 года после наводнения, вызванного тайфуном "Лайонрок". Тогда военные вывозили людей, доставляли грузы, на реке постоянно работали спасатели. Возле села возвели новую переправу, а власти края сообщали, что новый капитальный мост построят до конца 2017 года.