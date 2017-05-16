Возле отрезанного паводком села Кроуновка в Приморье снижается уровень воды

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Уровень воды снижается в районе села Кроуновка в Приморье, которое оказалось отрезанным из-за размыва моста после циклона, сообщает краевой главк МЧС РФ.
"По состоянию на 07.00 хбр (00.00 мск) 16 мая уровень воды понизился и составляет 40 сантиметров, интенсивность схода воды увеличивается. Освобождение временной насыпи от воды планируется в течении дня", — говорится в сообщении.
На месте дежурит пост ДПС, специалисты следят за уровнем воды, также действует лодочная переправа.
Кроуновка уже находилась в изоляции в сентябре 2016 года после наводнения, вызванного тайфуном "Лайонрок". Тогда военные вывозили людей, доставляли грузы, на реке постоянно работали спасатели. Возле села возвели новую переправу, а власти края сообщали, что новый капитальный мост построят до конца 2017 года.