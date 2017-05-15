КЧР получила статуэтку, посвященную 50-миллионному комплекту документов ЕГЭ

ЧЕРКЕССК, 15 мая — РИА Новости. Статуэтку, символизирующую 50-миллионный комплект контрольных измерительных материалов (КИМ) по русскому языку, отпечатанный в апреле в Подольске, доставили в понедельник в Карачаево-Черкесию, сообщает пресс-служба главы республики.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел совещании о готовности республики к проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году, которая стартует по всей стране 26 мая 2017 года. На совещании начальник отделения специальной связи по городу Черкесску ФГУП "ГЦСС" Управления специальной связи по Ставропольскому краю Анатолий Казаков вручил Темрезову памятную статуэтку, символизирующую выпуск 50-миллионного КИМа.

"Благодарю команду Рособрнадзора и руководителя Сергея Сергеевича Кравцова за существенную организационную и методическую помощь в ежегодном проведении ЕГЭ и за то, что памятная статуэтка, символизирующая выпуск 50-миллионного КИМа, передана именно нам, в Карачаево-Черкесию. Считаю, что это высокая оценка качества нашей работы по подготовке и проведению итоговой аттестации на территории республики. Мы будем держать этот уровень и постоянно совершенствовать качество обучения детей, чтобы наши выпускники поступили в лучшие вузы страны, имея за своими плечами хороший багаж полученных в школах республики знаний",- цитирует пресс-служба главу Карачаево-Черкесии.

Он добавил, что в этом году нужно обеспечить качественное, объективное проведение госэкзаменов на территории всей республики.

Карачаево-Черкесию стала обладателем юбилейного комплекта КИМа по результатам выбора электронной системы. Сам комплект контрольно-измерительного материала по русскому языку будет доставлен в республику 9 июня в день ЕГЭ.

В основной период ЕГЭ в Карачаево-Черкесии будут сдавать 1,6 тысяч выпускников. Досрочный период ЕГЭ в республике прошёл без серьёзных нарушений и технических сбоев.

Ранее, на встрече с главой республики в Москве, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов дал высокую оценку качеству и объективности проведения процедуры ЕГЭ в республике в 2016 году.

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